Крещение Господне, река Иордан, 2020

Иордан и Иерихон в праздник Крещения После окунания в воды Иордана мы переехали в близлежащий Иерихон на небольшой обед и посетили несколько интересных мест в этом древнейшем на земле…

В праздник Крещения на Иордан! Ну и немного того, что по пути и около Святой Реки. В сам праздник мы не смогли поехать - служба, потом еще субботняя и воскресная, так что только в…

3 фото Без ката, вид с Иорданской стороны от Русского странноприимного дома на монастырь Иоанна Крестителя на Израильской территории, около места, где…

Иордания, 2017 год, серия 1-я Поездка гидов РДМ в Иорданию. Поездка была еще в феврале прошлого года, но вот только теперь доходят руки разобрать все съемки года минувшего и…

Место Крещения Спасителя С праздником Богоявления, Крещения Спасителя! Снято с двух берегов, со стороны Израиля и со стороны Иордании Русская духовная миссия в Иерусалиме,…