Крещение Господне, река Иордан, 2020

ну и по традиции несколько фото
по дорогам Иудейской пустыни спускаемся из Иерусалима к Иордану. Иерусалим расположен на высоте примерно 800 метров над уровнем моря, Иордан - минус 400 метров. За 30-35 километров пути спуск на 1200 метров вглубь, почти как на снижающемся самолете.
встретили сегодня много эритрейцев на Иордане
крест из цветов остался со времени освящения вод Иордана. Главной освящение тут бывает в Сочельник, приезжает Иерусалимский Патриарх, много народа и совершается чин освящение воды. До 2011 года праздник Крещения был единственным днем, когда можно было приехать на это место, теперь открыто каждый день с утра до вечера.
конечно шланги это не комильфо, но паломники рады и такой возможности окатиться святой иорданской водой
коптский епископ из Рима на фоне греческой церкви
полиция и армия охраняют паломников :-)
золотые воды Иордана
альта аква на Иордане - но все равно в этом году уровень метра на 2 ниже уровня 2013 года
видя разводящиеся Небеса...
в 4 часа территория уже закрывается, скоро закат, а тут все же приграничная зона
местность при Иордане заминирована еще со времени войн 50-60 годов, понемногу стали ее разминировать, но иногад разминируют методом подрыва и к примеру в нашем подворье на Иордане повыбивало все стакла и даже рамы.
С золотым куполом - Русский Странноприимный дом на Иордане, подворье Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Рядом строят большой храм католики, но такое впечатление, что стройка заморожена, за много лет нет никаких сдвигов
Король Иордании выделил всем христианским конфессиям участки у Иордана и все потихоньку строят свои храмы, русские и греки уже построили
монастырь Иоанна Крестителя, с прошлого года действующий, открытый для паломников. По преданию именно из этой обители выходил в пустыню преп. зосима, встретивший там Марию Египетскую
И несколько кадров из обители преп. Герасима Иорданского, она расположена в 5-ти км от Места Крещения и мы заехали туда поклониться святыням и выпить кофе с финиками.
гигантская мозаичная карта Святой Земли и почему-то Александр Македонский
чудотворная икона Богородицы - Млекопитательница
краски закатной Иорданской долины, колыбели человечества в общем-то...
возвращаемся на закат. 100 километров на запад